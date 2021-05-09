Водоемы зарыбляют в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в водоемы и в Петропавловское и Сергеевское водохранилища выпустили личинки сиговых пород рыб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, по программе развития рыбного хозяйства пользователи провели зарыбление 38 водоемов личинками сиговых рыб. Всего выпустили более 50 миллионов штук личинок.

«В рамках государственного заказа Петропавловский рыбопитомник провел зарыбление Сергеевского и Петропавловского водохранилищ. В Сергеевское водохранилище выпустили 34 млн штук личинок сиговых. В Петропавловское – 10,8 млн штук. Государственный заказ выполнен на 100%», - сообщили в инспекции.

В регионе обитают три вида сиговых: пелядь, сиг и рипус.

В сентябре в североказахстанские водоемы планируют выпустить сиголетки карпа.