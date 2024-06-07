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    17:37, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Водоемы Алматы обрабатывают от комаров

    комары
    Фото: pixabay.com

    В Алматы до конца лета на шести анафелогенных водоемах проведут дезинфекционную обработку против личинок малярийных комаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхан Алпысбайулы, обработка будет проводиться в шесть туров по энтомологическим показаниям.

    - В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ограничения численности личинок малярийных комаров на шести анафелогенных водоемах, расположенных в Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах общей площадью 12,4 гектара с 6 июня по 30 августа проводится дезинсекционная обработка, - отметил он.

    Дезинсекционные мероприятия против личинок малярийных комаров на водоемах осуществляется филиалом Национального центра экспертизы и центром дезинфекции по Алматы под непосредственным контролем специалистов службы санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезинфекционные бригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

    Для проведения дезинсекционных обработок используется инсектоакарицидный препарат «Дельтэкс». Отмечается, что препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с комарами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных.

    Теги:
    Дезинфекция Вода Экология Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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