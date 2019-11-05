Водоем могли ликвидировать в Алматы: собственника территории оштрафовали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Рабочие производили песком отсыпку дамбы искусственного водоема на территории «Зеленстроя» в Жетысуском районе Алматы. Собственник участка был оштрафован за несогласованность действий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате района, работу полностью остановили.

«Акиматом Жетысуского района произведен комиссионный выезд на предмет нарушений экологического законодательства. По факту обследования выявлено, отсыпка дамбы искусственного водоема производилась в целях недопущения разлива. Несмотря на это, за несогласованность действий на гр. Служивый П.А наложен административный штраф в размере 20 МРП (около 50 тысяч тенге) и полностью остановлены работы», - сообщили в акимате района.

Аким Жетысуского района Максат Кикимов добавил, что водоем представляет из себя не озеро, а дренажную систему для сточных и грунтовых вод.

«Это пустующий земельный участок площадью около 60 га. Это большая возможность для привлечения инвестиций, можно сделать что-то интересное на этой территории, но земля находится в частной собственности», - отметил аким.

Работы на участке были приостановлены до согласования с БАБИ (Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов). Дальнейшая его судьба будет решаться природоохранными организациями.

Ранее алматинцы в соцсетях сообщали о попытке ликвидировать водоем, в котором жили утки и цапли. Он находится на частной территории по Рыскулова, 57 (бывший совхоз «Гульдер», ныне «Зеленстрой).