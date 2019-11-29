Водные каналы в Жамбылской области передают на республиканский баланс

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задачу увеличения орошаемых земель, поставленную Главой государства перед отечественными аграриями, решают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед агросектором задачу поэтапного увеличения количества орошаемых земель до трех миллионов гектаров к 2030 году. Это позволит обеспечить рост объема сельхозпродукции в четыре с половиной раза», - отметил руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Берик Ныгмашев.

По его словам, если площадь орошаемых земель региона составляла в 1991 году 209,1 тысячи гектара, то в 2018 году - 182,4 тысячи гектара. Из них используются как поливные площади 97 тысяч гектаров, а 86,2 тысячи требуют восстановления.

«В ближайшие годы предстоит вернуть в категорию орошаемых земель пастбищные угодья. По областной карте увеличения площади орошаемых земель 17,1 тысячи гектаров из 24,7 тысячи гектаров, перешедших в категорию пастбищ, будут возвращены в категорию орошаемых земель. Для увеличения площади орошаемых земель в рамках освоения выделяемых по госпрограмме развития АПК страны на 2017 - 2021 годы 42,1 миллиарда тенге земли будут восстановлены. Планируется в 2019 году восстановить 17,1 тысячи, в 2020 году - 30,8 тысячи и в 2021 году - 41 тысячу гектаров поливных земель», - сказал Берик Ныгмашев. Он отметил, что вся эта работа проводится областным филиалом республиканского государственного предприятия «Казсушар» Комитета водного хозяйства РК.

По данным облуправления сельского хозяйства, в 2015 - 2019 годах находившиеся в областной коммунальной собственности 439 водохозяйственных каналов переданы на республиканский баланс. В этом году завершатся работы по передаче в республиканскую собственность оставшихся 16 внутрихозяйственных водных систем сельских районов.

«В этом году по плану на территории области числятся 17,1 тысячи гектара орошаемых земель, - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Берик Ныгмашев. - В рамках республиканской программы «Проект совершенствования ирригационных и дренажных систем проводятся работы по восстановлению 15,2 тысячи гектаров орошаемых земель. В том числе межхозяйственная водная система «Капал» площадью пять тысяч гектаров в Жамбылском районе, водная система «Левобережье» магистрального канала Георгиевка площадью пять тысяч гектаров в Кордайском районе и водная система «Правобережье» площадью 5,1 тысячи гектаров в Шуском районе».

В результате проведения работ поливная вода поступит на земли площадью 109,2 тысячи гектара.

В сельхозведомстве отмечают, что важной составляющей внутрихозяйственных водных систем сельских районов являются арыки, которые не всегда содержат в должном состоянии.

«В прошлом году для очистки и восстановления водохозяйственных систем и каналов региона на базе водохозяйственного предприятия «Талас-Аса» создан областной механизированный отряд. На развитие его материально-технической базы из местного бюджета выделено 423,4 миллиона тенге, закуплены 17 единиц мелиоративно-строительной техники. Запланировано в 2018 - 2021 годы с помощью механизированного отряда отремонтировать 388 километров водохозяйственных объектов, восстановить более 20 тысяч гектаров орошаемых площадей. Уже проведены работы по текущему ремонту трех водохранилищ и механической очистке семи каналов, проведена очистка 26,8 километра каналов, восстановлены 1 404 гектара орошаемых земель. В этом году предприятие отремонтировало 65 км водохозяйственных систем, восстановило 4 843 гектара орошаемых земель».

В течение двух ближайших лет 6 247 гектаров полностью обеспечат поливной водой. К орошаемым землям будут добавлены 4,7 тысячи гектаров земель запаса. В результате с 2019 по 2021 годы в оборот будут введены 25,8 тыс. га орошаемых земель, обеспеченность полной водой 86,2 тысячи га. В целом по области площадь орошаемых земель будет доведена до 210,6 тысячи га.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн. га, в том числе пашни 781,8 тыс. га.

Автор: Галина Скрипник