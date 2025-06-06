Водных ресурсов в Мангистау достаточно - нужно лишь использовать их — эксперт

Шынабай Аккенжеев — первый инженер-гидротехник Мангистау. В 1973 году он возглавил только что созданное региональное предприятие водного хозяйства. Под его руководством в области активно велось строительство объектов орошения пастбищ, освоение подземных вод для развития посевного земледелия, прокладка систем водоснабжения для населённых пунктов, городов и районных центров. По словам Аккенжеева, в регионе имеется богатый запас подземных вод — особенно в районе песков Сам и местности Тиген.

— В песках Сам воды очень много. Это пресная подземная вода, которая до сих пор никем не используется. Её необходимо поднять на поверхность, провести по трубам и направить на полив сельхозугодий, доставить в сёла, испытывающие дефицит воды. Глубина залегания — всего 10-15 метров. В Тигене также имеются подземные воды, правда, они залегают глубже. В своё время мы их использовали — местные жители выращивали урожай, для населения Бозаши заготавливали сено и корма для скота. Но после распада советских хозяйств всё это было заброшено, — делится воспоминаниями ветеран.

Шынабай Аккенжеев родился в 1939 году на острове Долгий, расположенном на полуострове Бузачи в Мангистауской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, получив специальность инженера-гидротехника. Он принимал участие в одном из крупнейших инфраструктурных проектов советского времени — строительстве Шардаринской гидроэлектростанции. По его словам, сегодня вопросам водного хозяйства в Мангистау уделяется недостаточное внимание. Подземные и поверхностные воды, опреснённая и сточная вода, очищенные стоки — всё это необходимо рационально использовать в интересах населения. Но для этого, подчёркивает он, нужно целенаправленно и последовательно работать.

Аккенжеев отметил, что неоднократно поднимал эту тему в публикациях и обращался с предложениями в профильное министерство.

— На плато Устюрт мы пробурили тысячи скважин. Есть и старинные колодцы, вырытые нашими предками. До недавнего времени мы продолжали ими пользоваться. А сейчас — туда никто не едет, Устюрт пустует. Почему туда не возвращаются люди, не гонят скот? Почему мы всё ставим на нефть? Почему не развиваем сельское хозяйство? — с тревогой спрашивает специалист.

Шынабай Аккенжеев является автором книги «Дети пустыни», в которой подробно рассказывает о прошлом и будущем водного хозяйства региона. В книге указано, где расположены источники воды и как можно эффективно их использовать.

— Нужно бурить скважины, поднимать воду и прокладывать трубопроводы. Использовать её для орошения и поить скотину. Сточные воды, выходящие из города, нужно очищать и направлять на нужды сельского хозяйства. Сейчас вдоль побережья строится множество опреснительных заводов — и это правильно, ведь людям прежде всего нужна питьевая вода. Обеспечить население водой — приоритетная задача. Но не менее важно и то, чтобы сточные воды из Актау не уходили в землю впустую, а шли на благо, — подчёркивает ветеран-инженер-гидротехник.

По его мнению, помимо питьевой воды, необходимо подумать и о воде для сельского хозяйства, в частности для земледелия. Ведь, как он отмечает, трава, произрастающая в Мангистау, в десять раз питательнее, чем сено, завозимое из других регионов.

— Нужно системно работать, учитывать все имеющиеся водные источники, развивать животноводство и земледелие. Не стоит ограничиваться только добычей питьевой воды — следует подумать и об ирригационных потребностях. Почему мы до сих пор не используем воду из Сауры? По дороге в Курык есть минеральный фонтан — он уже 50 лет просто вытекает в степь. Почему бы не превратить это место в зону отдыха или лечебно-оздоровительный курорт? — говорит обладатель медалей «За доблестный труд» и «За трудовые заслуги» Шынабай Аккенжеев.

Какой регион Казахстана является лидером по потреблению воды — читайте здесь.