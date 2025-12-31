Водная отрасль Казахстана: итоги года в 10 ключевых цифрах

11,1 млрд кубометров воды составил водозабор на регулярное орошение в вегетационный период. В структуре сельского хозяйства данные объемы водоснабжения обеспечили до 30% вклада в ВВП отрасли. 1840 км ирригационных каналов прошли механизированную очистку в целях улучшения подачи воды на посевные площади и повышения эффективности экологических сбросов. 543,5 тыс. га достигла общая площадь использования водосберегающих технологий. Таким образом, удалось добиться ежегодного охвата водосберегающими системами орошения порядка 150 тыс. га новых земель. В четыре раза увеличены средства на субсидирование внедрения водосберегающих технологий на 2026–2028 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом. Эта мера направлена на стимулирование аграриев к переходу на современные системы орошения. 237 населенным пунктам подано и улучшено питьевое водоснабжение. В общей сложности в уходящем году доступ к качественной питьевой воде получили 449 тыс. человек. 579 млрд тенге достигла сумма инвестиций, привлеченных в основной капитал водной отрасли. В следующем году начнется реализация первой фазы совместного с Исламским банком развития проекта по строительству и реконструкции водохранилищ и каналов республики. До 50% увеличена заработная плата работников РГП «Казводхоз» в целях повышения привлекательности и кадрового потенциала водной отрасли. 576 единиц новой спецтехники предоставлено филиалам РГП «Казводхоз». Данная техника активно используется в работах по строительству, ремонту и очистке водохозяйственных объектов. Более 1000 специалистов водохозяйственной отрасли прошли курсы повышения квалификации в Казахстане и за рубежом. Из них 125 человек прошли обучение на предприятиях Китая. Достигнута договоренность о продолжении совместной с КНР программы. Более 2 млн школьников приняли участие в акциях по формированию в обществе культуры водосбережения. По всему Казахстану были организованы открытые уроки на тему экономии воды, конкурсы детских рисунков, эко-забеги и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что более 300 км каналов очистили в Алматинской области для защиты от паводков.