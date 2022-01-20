Водителя в наркотическом опьянении и без прав задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении и без прав задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Во время несения службы по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности сотрудники местной полицейской службы Мактааральского РОП выявили водителя, управлявшего автомобилем в наркотическом опьянении.
Так, на одной из улиц села Атакент Мактааральского района полицейские остановили автомобиль Daewoo Nexia за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов, стражи порядка заметили у водителя признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили на медицинское освидетельствование.
Согласно заключению, автолюбитель находился за рулем в наркотическом опьянении. Также выяснилось, что у него отсутствовали права на управление автотранспортным средством.
Однако, несмотря на это, мужчина повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по статье 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии наркотического опьянения».
Собранные материалы полицейские направили в Мактааральский районный суд для принятия соответствующего решения.
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