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    14:54, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Водителя с задолженностью на 90 млн тенге выявили туркестанские полицейские

    Водителя с задолженностью на 90 млн тенге выявили туркестанские полицейские
    Фото: Polisia.kz

    В Туркестанской области полицейские выявили водителя с задолженностью на 90 миллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Сотрудники патрульной полиции города Туркестана с помощью программы «Қорғау» выявили автомобиль Toyota Highlander с непогашенной задолженностью.

    На планшет полицейских из центра оперативного управления поступил сигнал на автомобиль должника, двигающийся по трассе.  46-летний житель Кызылорды, согласно постановлению судебного исполнителя, имеет задолженность на сумму 90 миллионов тенге.

    В соответствии с требованиями закона полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку и разъяснили водителю о необходимости своевременной уплаты задолженностей.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Кызылординская область Транспорт Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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