Водителя с задолженностью на 90 млн тенге выявили туркестанские полицейские

В Туркестанской области полицейские выявили водителя с задолженностью на 90 миллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники патрульной полиции города Туркестана с помощью программы «Қорғау» выявили автомобиль Toyota Highlander с непогашенной задолженностью.

На планшет полицейских из центра оперативного управления поступил сигнал на автомобиль должника, двигающийся по трассе. 46-летний житель Кызылорды, согласно постановлению судебного исполнителя, имеет задолженность на сумму 90 миллионов тенге.

В соответствии с требованиями закона полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку и разъяснили водителю о необходимости своевременной уплаты задолженностей.