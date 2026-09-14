KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Водителя с баллонами «веселящего газа» задержали в Алматы

    В Алматы обычная проверка водителя выявила баллоны с так называемым «веселящим газом», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Водителя с баллонами «веселящего газа» задержали в Алматы
    Кадр из видео

    На пересечении улиц Жамбыла и Шарипова в Алмалинском районе патрульный экипаж «Буран-254» остановил автомобиль, водитель которого проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. За рулем находился 29-летний житель Астаны.

    При осмотре автомобиля полицейские обнаружили баллоны с так называемым «веселящим газом» и воздушные шары.

    Водитель сообщил, что занимается поставкой подобной продукции.

    Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Ранее в Алматы полицейские задержали женщину, у которой изъяли около 2,5 кг наркотических веществ и 200 свертков.

    Полиция Алматы Авто Задержания
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор