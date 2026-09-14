Водителя с баллонами «веселящего газа» задержали в Алматы

В Алматы обычная проверка водителя выявила баллоны с так называемым «веселящим газом», передает корреспондент агентства Kazinform.

На пересечении улиц Жамбыла и Шарипова в Алмалинском районе патрульный экипаж «Буран-254» остановил автомобиль, водитель которого проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. За рулем находился 29-летний житель Астаны.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили баллоны с так называемым «веселящим газом» и воздушные шары.

Водитель сообщил, что занимается поставкой подобной продукции.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алматы полицейские задержали женщину, у которой изъяли около 2,5 кг наркотических веществ и 200 свертков.