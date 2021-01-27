Водителя фуры из Беларуси спасли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Туркестанской области, в том числе гражданин Беларуси, выразили благодарность полицейским за оказанную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

21 января на территории области выпал обильный снегопад и прошел сильный буран. Не перестававший идти в течение несколько суток снег и холодный ветер осложнили ситуацию на дорогах, затруднили движение и застали врасплох многих автолюбителей. Тяжёлые грузовые и лёгковые автомашины съехали на обочину дороги, а некоторые сталкивались друг с другом. Для обеспечения безопасности и оказания помощи гражданам, застрявших в дороге из-за сильного снегопада, ориентировали почти весь личный состав ДП Туркестанской области.

С раннего утра полицейские, несшие службу в усиленном режиме, разъясняли гражданам о необходимости соблюдать осторожность и не выезжать в дальнюю дорогу. А оказавшихся в снежном плену стражи порядка на служебных автомашинах доставляли до пунктов обогрева и оказывали помощь водителям автомашин. В течение суток, несмотря на сильный холод и усталость, сотрудники полиции очищали снег лопатами, помогали автовладельцам подтолкнуть автомашины и ликвидировали заторы на дорогах.

К примеру, среди застрявших в пути оказался и водитель большегрузной автомашины, гражданин Беларуси. Его грузовик съехал на обочину и также застрял в снегу. Патрульные полицейские сразу же оказали ему помощь и помогли очистить транспорт от снега. Гражданин Беларуси выразил огромную благодарность не только полицейским Туркестанской области, но всего Казахстана и пожелал им успехов на службе.

Также во время патрулирования на трассе Шымкент-Самара сотрудники полиции заметили ещё одну легковую автомашину, застрявшую из-за сильного бурана. Стражи порядка помогли автолюбителю отбуксировать «железного коня». В свою очередь, водитель и пассажиры поблагодарили патрульных полицейских за внимание и оказанную помощь.

Полицейские Туркестанской области предупреждают: будьте осторожны и внимательны на дорогах, не превышайте скорость, держите дистанцию и соблюдайте правила дорожного движения! Не выезжайте в плохую погоду в дальнюю дорогу без острой необходимости. А если выехали, стоит запастись едой и водой и другими необходимыми принадлежностями.