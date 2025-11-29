РУ
    Водителя большегруза, едва не сбившего полицейского, задержали в Семее

    В Семее усилили контроль за тяжеловесным транспортом, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    а
    кадр из видео

    Полицейские вместе с представителями общественности продолжают рейды, цель которых — сохранить дорожную инфраструктуру и повысить безопасность движения.

    Отмечается, что преждевременный износ дорог во многом связан с движением машин, масса которых превышает допустимые нормы. Поэтому проверки охватывают не только основные трассы, но и маршруты, где проходит крупногабаритная техника, включая подвесной мост.

    По установленным правилам, предельно допустимая масса составляет 25 тонн для трехосных автомобилей, 32 — для четырёхосных, 38 — для пятиосных и 44 тонны — для транспорта с шестью и более осями.

    Накануне, во время рейдовых мероприятий, несколько водителей попытались уйти от контроля. Один из них, пытаясь избавиться от перегруза, высыпал грунт рядом с жилым домом и повредил забор. После этого он проигнорировал требования сотрудников полиции и продолжил движение, едва не совершив наезд на одного из них.

    — Зафиксированы сразу несколько нарушений. Это превышение допустимой массы, загрязнение общественных территорий и неподчинение законному требованию остановиться. Автомобиль водителя помещен на штрафстоянку, — сообщили в департаменте полиции.

    Материалы по делу направлены для дальнейшего разбирательства.

    Ранее сообщалось, что в Алматы усилили контроль за перегрузом грузовиков.

