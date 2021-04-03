Водителя автобуса в Алматы укусила пассажирка за просьбу надеть маску

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажирка укусила водителя автобуса за просьбу надеть маску. В акимате прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пассажирка укусила за то, что попросил надеть маску. Она не надела», - сказал водитель на видео.

В пресс-службе управления городской мобильности сообщили, что инцидент произошел в автобусе №54 маршрута на днях.

«После случившегося пассажирка сбежала. Водитель сказал, что обращаться в полицию не будет. Просьба всем пассажирам соблюдать масочный режим», - отметили в управлении.

Также в Сети также распростилось видео мужчины, который находился в автобусе без маски. Он агрессивно реагировал на просьбу надеть маску.

Ранее сообщалось об усилении проверки общественного транспорта в Алматы. Теперь мониторинговые группы из числа сотрудников управления городской мобильности, транспортного холдинга Алматы и правоохранительных органов проверяют соблюдение санитарных правил пассажирами общественного транспорта. Они имеют полномочия штрафовать нарушителей за несоблюдение санитарных норм.

Кроме того, водителям дано поручение в рабочее время быть строго в масках, напоминать об этом пассажирам и высаживать или не впускать в салон нарушителей масочного режима.



