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    20:20, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Водительские права по уму: почему в Турции автолюбителей начали проверять на интеллект

    В Турции вновь заговорили о странной и вроде бы новой инициативе. Чтобы получить водительские права, нужно иметь IQ выше 79, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Водительские права
    Фото: bursadabugun.com

    Новость моментально завирусилась в соцсетях, породив волну мемов, шуток и возмущения. Но есть нюанс: эта «новинка» на самом деле не нова – правило действует уже почти 10 лет.

    Что изменилось?

    Как оказалось, ничего – кроме уровня внимания. Документ, на который сейчас ссылаются СМИ, был принят еще в 2015 году. Согласно этому документу, водителем не может стать человек, у которого диагностированы:

    • умственная отсталость (IQ ниже 79),

    • деменция,

    • тяжелые психические заболевания,

    • эпилепсия,

    • серьезные проблемы со зрением, слухом, координацией,

    • или зависимости от алкоголя и наркотиков.

    Это не какое-то новшество, а часть давно существующего медицинского регламента.

    А тест на IQ теперь обязателен?

    Здесь тоже выясняется, что никаких обязательных тестов или задачек на логику не предусмотрено. Решение – за врачом. При прохождении медосмотра он должен оценить общее психическое и когнитивное состояние кандидата. Если у врача возникнут подозрения, человека могут направить к психиатру или неврологу, где уже возможна более глубокая диагностика, включая и проверку IQ.

    Для чего все это?

    Аргумент простой – безопасность на дорогах. Водитель должен не просто уметь управлять автомобилем, но и быстро реагировать, логически мыслить, оценивать дорожную ситуацию. Люди с серьезными когнитивными нарушениями с этой задачей справляются хуже – и становятся потенциальной угрозой на дороге.

    Общество восприняло новость с юмором. В соцсетях Турции шутят: «если IQ ниже 79, это еще объясняет, как некоторые умудряются парковаться», или «теперь понятно, кто сдал на права благодаря знакомому врачу».

    Но в реальности массовых проверок не будет. Это скорее фильтр для случаев, где уже очевидны проблемы. Большинство водителей по-прежнему будут проходить стандартный медосмотр, не сталкиваясь с дополнительными требованиями.

    Ранее мы писали о том, что в Турции предлагалось ужесточить наказание, повысить стандарты безопасности и развивать образовательные программы для снижения высокой смертности на дорогах.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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