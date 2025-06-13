Водительские права по уму: почему в Турции автолюбителей начали проверять на интеллект

Новость моментально завирусилась в соцсетях, породив волну мемов, шуток и возмущения. Но есть нюанс: эта «новинка» на самом деле не нова – правило действует уже почти 10 лет.

Что изменилось?

Как оказалось, ничего – кроме уровня внимания. Документ, на который сейчас ссылаются СМИ, был принят еще в 2015 году. Согласно этому документу, водителем не может стать человек, у которого диагностированы:

• умственная отсталость (IQ ниже 79),

• деменция,

• тяжелые психические заболевания,

• эпилепсия,

• серьезные проблемы со зрением, слухом, координацией,

• или зависимости от алкоголя и наркотиков.

Это не какое-то новшество, а часть давно существующего медицинского регламента.

А тест на IQ теперь обязателен?

Здесь тоже выясняется, что никаких обязательных тестов или задачек на логику не предусмотрено. Решение – за врачом. При прохождении медосмотра он должен оценить общее психическое и когнитивное состояние кандидата. Если у врача возникнут подозрения, человека могут направить к психиатру или неврологу, где уже возможна более глубокая диагностика, включая и проверку IQ.

Для чего все это?

Аргумент простой – безопасность на дорогах. Водитель должен не просто уметь управлять автомобилем, но и быстро реагировать, логически мыслить, оценивать дорожную ситуацию. Люди с серьезными когнитивными нарушениями с этой задачей справляются хуже – и становятся потенциальной угрозой на дороге.

Общество восприняло новость с юмором. В соцсетях Турции шутят: «если IQ ниже 79, это еще объясняет, как некоторые умудряются парковаться», или «теперь понятно, кто сдал на права благодаря знакомому врачу».

Но в реальности массовых проверок не будет. Это скорее фильтр для случаев, где уже очевидны проблемы. Большинство водителей по-прежнему будут проходить стандартный медосмотр, не сталкиваясь с дополнительными требованиями.

Ранее мы писали о том, что в Турции предлагалось ужесточить наказание, повысить стандарты безопасности и развивать образовательные программы для снижения высокой смертности на дорогах.