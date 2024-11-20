Дорожные аварии в Турции: тревожная статистика и призывы к ужесточению мер безопасности

Ситуация на дорогах Турции требует срочных и решительных действий. Согласно данным Института статистики Турции (TürkStat), за первые девять месяцев 2024 года в стране произошло 518 496 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Из них 226 044 завершились гибелью или серьезными травмами людей. В целом на местах ДТП погибло 2 312 человек, а более 330 тысяч получили увечья.

За 2023 год общее количество ДТП в Турции достигло 1,3 млн, в результате чего ежедневно погибало в среднем по 18 человек. Основной причиной подавляющего большинства аварий в 88,9% случаев — это грубые ошибки водителей, в том числе превышение скорости, невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения.

Подобные данные вызывают серьезную обеспокоенность, особенно на фоне растущего числа транспортных средств и интенсивного дорожного движения, характерного для крупных городов и междугородних трасс.

Ассоциация по предотвращению дорожно-транспортных происшествий Турции настоятельно рекомендует принять более жесткие меры для снижения числа аварий. Среди их предложений имеются:

ужесточение наказаний с увеличением штрафов за нарушения, особенно за превышение скорости и управление в состоянии опьянения;

контроль за скоростными режимами с пересмотром скоростных лимитов на наиболее опасных участках дорог;

технический осмотр с повышением стандартов техосмотра транспортных средств, чтобы выявлять потенциально опасные автомобили;

тахографы и контроль водителей с усилением проверки соблюдения режима труда и отдыха для профессиональных водителей.

По мнению экспертов Ассоциации, реализация этих мер может существенно сократить количество аварий и сделать дороги Турции безопаснее.

Кроме административных мер, Ассоциация подчеркивает важность образовательных кампаний для повышения осведомленности водителей о правилах дорожного движения и последствиях их нарушений. Среди их инициатив также предлагается проведение регулярных тренингов для профессиональных водителей и внедрение программ обучения безопасности дорожного движения в школах.

Относительно недавно мы писали о том, что в провинции Аксарай центральной части Турции перевернулся междугородний автобус. В результате происшествия погибло 7 человек и 34 пострадали.

Ранее в результате ДТП в местности Милас турецкой провинции Мугла пострадали казахстанские и российские граждане.