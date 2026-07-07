Водительские права Казахстана будут действовать в ОАЭ с 25 июля

С 25 июля 2026 года вступит в силу меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает Kazinform.

По словам заместителя председателя Комитета административной полиции МВД Алибека Кениспаева, главная цель меморандума — упростить передвижение граждан Казахстана и ОАЭ и избавить их от лишних административных процедур при управлении автомобилем и обмене водительских удостоверений.

Теперь граждане Казахстана, прибывающие в ОАЭ с туристическими, деловыми или частными целями, смогут управлять автомобилем по действующему казахстанскому национальному водительскому удостоверению. Аналогичный порядок будет действовать и для граждан ОАЭ в Казахстане.

Кроме того, казахстанцы, получившие вид на жительство в ОАЭ, смогут обменять водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Эта норма распространяется только на категории B и B1 (легковые автомобили).

Для обмена удостоверения потребуется:

наличие вида на жительство;

национальное водительское удостоверение категории B или B1;

достижение 18-летнего возраста;

официальный перевод водительского удостоверения на государственный язык страны пребывания;

прохождение медицинского осмотра.

При этом национальное водительское удостоверение остается у владельца. Компетентные органы двух стран будут лишь уведомлять друг друга о произведенном обмене.

В МВД также напомнили, что гражданам Казахстана, выезжающим за границу, необходимо заранее ознакомиться с законодательством и правилами дорожного движения страны пребывания и соблюдать их.

Как сообщалось ранее, меморандум был подписан 25 июня в Абу-Даби министерствами внутренних дел двух стран.