Водительские права без экзаменов предлагают купить мошенники в соцсетях

Мошенники достаточно убедительно объясняют жертве, что все этапы получения водительского удостоверения законны и сам процесс занимает всего 2-3 дня. И, что самое главное, не нужно сдавать экзамены. Если человек соглашается, то дальше — дело техники. Его попросят перевести аванс, и на этом процесс общения клиента и исполнителя завершается. Злоумышленник просто исчезает.

Данную ситуацию прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК.

— В социальных сетях распространяется информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение. Это является незаконным и несет за собой уголовную ответственность. Мошенники, в основном, просят предоплату и после нее исчезают без следа. В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно, — подчеркнули в ведомстве.

МВД также рекомендует, в случае получения подобных мошеннических предложений, незамедлительно сообщать об этом в полицию.

Напомним, процедура получения водительских прав достаточно проста. Необходимо выполнить следующие действия:

— пройти обязательное обучение в автошколе и получить свидетельство об окончании курсов для соответствующей категории водительского удостоверения;

— обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по той категории, на которую вы обучались. Для этого потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов автошколы, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за изготовление водительского удостоверения.

После успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортным средством.

Эти простые шаги помогут казахстанцам не стать жертвой мошенников и избежать ненужных финансовых трат.

Напомним, МВД в июле этого года же предупреждала казахстанцев о случаях мошенничества с выдачей водительских удостоверений. Тем временем в Таразе осудили мошенников, незаконно выдававших водительские права.