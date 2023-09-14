РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Таразе осудили мошенников, незаконно выдававших водительские права

    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Судебный процесс по факту противоправной деятельности при оформлении документов в специализированных ЦОНах завершился в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Жамбылской области, приговором Таразского городского суда №2 М. и Д. приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество.

    «Указанные лица в период 2021 - 2022 годов путем обмана и злоупотребления доверием граждан, под предлогом оказания содействия в получении водительских удостоверений, обманули восьмерых граждан и получили от каждого средства в размере 150-300 тысяч тенге. Общая сумма полученных денег составляет 1,2 млн тенге.

    Приговор суда вступил в законную силу», - сообщили в ведомстве.

    Ранее антикоррупционной службой Казахстана совместно с МВД был проведен мониторинг деятельности СпецЦОНов. Поводом для этого послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась незаконным оформлением транспортных средств.

    По результатам мониторинга МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях. Кроме того, внедрены обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов, в пилотном режиме запущены новые информсистемы в СпецЦОНах и МВД. Благодаря данным мерам, удалось предотвратить ряд нарушений.

    «Антикор в рамках принимаемых мер уделяет особое внимание предотвращению противоправной деятельности при оформлении документов в специализированных ЦОН-ах. Если вы столкнулись с незаконными фактами, вы можете обратиться в Call-центр 1424», - сообщили в Антикоррупционной службе Жамбылской области.

    Теги:
    Суды ЦОН Мошенничество Жамбылская область Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!