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    06:20, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Водители в Лондоне проводят в пробках в среднем 99 часов в год

    дороги
    Фото: freepik.com

    Согласно отчету аналитической компании о дорожном движении Inrix, в 2023 году водители в Лондоне провели в пробках в среднем 99 часов. Дороги британской столицы третий год подряд считаются самыми загруженными в Европе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    За прошедший год время, проведенное водителями в пробках в Лондоне, увеличилось до 99 часов с предыдущих 97 часов в 2022 году, что делает этот город лидером по заторам в Европе. В мировом масштабе Лондон уступает только Нью-Йорку и Мехико.

    — Увеличение числа пробок может свидетельствовать о высокой экономической активности и быть положительным сигналом для городов, — считает транспортный аналитик и автор отчета Боб Пишью.

    Документ также показал, что в прошлом году каждый водитель в Великобритании потерял 61 час из-за пробок, что эквивалентно финансовому ущербу в размере 558 фунтов стерлингов, по данным Inrix.

    После Лондона самыми загруженными городами оказались Париж, Чикаго, Стамбул, Лос-Анджелес, Бостон, Хьюстон и Кейптаун. Данные отчета охватывают лишь 37 стран, и не включают информацию о Китае и Индии.

    Теги:
    Дороги Транспорт Общество Великобритания Мировые новости
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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