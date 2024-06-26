Водители в Лондоне проводят в пробках в среднем 99 часов в год

Согласно отчету аналитической компании о дорожном движении Inrix, в 2023 году водители в Лондоне провели в пробках в среднем 99 часов. Дороги британской столицы третий год подряд считаются самыми загруженными в Европе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

За прошедший год время, проведенное водителями в пробках в Лондоне, увеличилось до 99 часов с предыдущих 97 часов в 2022 году, что делает этот город лидером по заторам в Европе. В мировом масштабе Лондон уступает только Нью-Йорку и Мехико.

— Увеличение числа пробок может свидетельствовать о высокой экономической активности и быть положительным сигналом для городов, — считает транспортный аналитик и автор отчета Боб Пишью.

Документ также показал, что в прошлом году каждый водитель в Великобритании потерял 61 час из-за пробок, что эквивалентно финансовому ущербу в размере 558 фунтов стерлингов, по данным Inrix.

После Лондона самыми загруженными городами оказались Париж, Чикаго, Стамбул, Лос-Анджелес, Бостон, Хьюстон и Кейптаун. Данные отчета охватывают лишь 37 стран, и не включают информацию о Китае и Индии.