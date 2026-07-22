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    Водители старше 65 лет будут проходить медосмотр каждые два года в Казахстане

    Министерство внутренних дел информирует, что с 25 августа 2026 года вступают в силу изменения в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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    Фото: Freepik

    В первую очередь обращаем внимание, что водители старше 65 лет, а также водители с инвалидностью обязаны проходить медицинский осмотр каждые два года.

    Сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между министерством здравоохранения и министерством внутренних дел.

    Если в государственной информационной системе не будет подтверждения о прохождении медицинского осмотра и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, право на управление транспортными средствами будет прекращено. Подчеркиваем, что данное требование распространяется только на водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью.

    Следующее изменение касается проверки знаний ПДД.

    В случаях, предусмотренных законом, водители, допустившие отдельные грубые нарушения ПДД, могут быть направлены на повторную сдачу теоретического экзамена. Речь идет, например, о создании аварийной ситуации при проезде перекрестков, систематическом превышении установленной скорости, опасных нарушениях правил маневрирования, перестроения или обгона, нарушении правил остановки и стоянки, создавшем помехи движению или угрозу безопасности, и других грубых нарушениях.

    Подчеркиваем: такая мера применяется не ко всем водителям, а только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

    Если водитель без уважительной причины не явится на теоретический экзамен в течение двух месяцев со дня получения соответствующего постановления, это также станет основанием для прекращения права управления транспортными средствами.

    Кроме того, усилена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

    Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим лицо лишается права управления транспортными средствами сроком на 8 лет. Если водительского удостоверения нет, получить его также будет невозможно в течение восьми лет.

    Все эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, отметили в МВД.

    Ранее мы писали о том, что нужен ли Казахстану более строгий контроль за пожилыми водителями.

    МВД РК Дороги Закон и порядок Правила Полиция Водители Авто
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор