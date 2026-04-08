Водители спецтехники в Шымкенте пожаловались на условия труда и угрозы увольнения

В Шымкенте 25 водителей коммунального государственного учреждения «Еңбекші» в открытом обращении заявили о проблемах на работе. Они утверждают, что их привлекали к сменам в выходные дни, не предоставляя компенсаций и дополнительных дней отдыха, как того требует трудовое законодательство РК.

Претензии прозвучали также в адрес руководства предприятия «Еңбекші». Водители утверждают, что на отдельных сотрудников оказывалось давление, включая попытки необоснованного увольнения.

После обращения водителей была организована их встреча с руководством акимата Шымкента и представителями трудовой инспекции.

— Все обращения будут приняты в письменной форме и рассмотрены в рамках законодательства. Труд работников коммунальной сферы ценен, и к нему относятся с уважением. Поэтому ни один сотрудник не будет уволен незаконно. Даны конкретные поручения по регулированию рабочего графика. В случае привлечения к работе в выходные дни обязательно должен предоставляться другой день отдыха. Соблюдение трудового законодательства находится под постоянным контролем. Вопросы, касающиеся руководства предприятия, будут рассмотрены в правовом порядке на основании обращений сотрудников, — подчеркнул руководитель аппарата акима города Шымкента Берик Аширбеков.

Фото: акимат Шымкента

После встречи, по словам водителей, им были разъяснены трудовые права.

— По всем вопросам была проведена разъяснительная работа, рабочий график будет урегулирован. Мы убедились, что никто не будет уволен незаконно. Свои обращения в отношении руководства предприятия будем подавать в письменном виде в рамках закона. В целом решение нас устроило, продолжаем работать на благо города, — сказал водитель Кайрат Конысбаев.

В акимате Шымкента уточнили, что все водители приступили к своим обязанностям. Коммунальное предприятие по уборке улиц Енбекшинского района Шымкента продолжает работать в штатном режиме.

