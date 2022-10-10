Водители скорой помощи смогут стать парамедиками в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят обучить водителей–парамедиков. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на пресс-конференции в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы обучить всех водителей, это по желанию, может кто-то не захочет стать парамедиком, на это где-то год нам потребуется», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Минздрава пояснила, что парамедик - это участник экстренной службы.

«Есть во всем мире хороший опыт, и в основном скорую медпомощь оказывают парамедики. Но у нас в стране, учитывая, что водитель не участвует в медицинском процессе, мы в дальнейшем хотим усилить команду, его взять тоже в команду экстренной службы и подготовить как парамедика», - добавила Ажар Гиният.

Министр также сообщила, что таких водителей будут стимулировать надбавками к зарплатам.