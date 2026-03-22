    22:53, 21 Март 2026 | GMT +5

    Водители разбивают машины из-за ямы после капремонта дороги в Шымкенте

    На улице Шубарколь прямо на проезжей части остался глубокий провал. Участок вскрыли во время ремонтных работ, но так и не заасфальтировали, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Судя по видео в соцсетях, машины попадают в яму на скорости, их резко подбрасывает, после чего водители теряют управление. По словам автомобилистов, участок никак не обозначили и предупреждающих знаков не было. В результате несколько авто получили серьезные повреждения.

    В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в 2024–2025 годах на этой улице в Абайском районе провели капитальный ремонт. Работы выполняло ТОО «Корпорация Береке».

    — Из-за расположенных вдоль улицы колодцев канализационной системы и под воздействием осадков произошло проседание дорожного покрытия. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация начала восстановительные работы и установила соответствующие дорожные знаки для обеспечения безопасности движения. Однако в тот же день неустановленный автомобиль сбил установленные ограничительные знаки, — сообщили в управлении.

    Сейчас специалисты устанавливают владельца автомобиля, который сбил предупреждающие знаки.

    Подрядная организация приступила к устранению последствий и занимается вопросом возмещения ущерба. Яму временно засыпали, предупреждающие знаки установили повторно.

    — При благоприятных погодных условиях будет выполнена укладка асфальтобетонного покрытия, — добавили в ведомстве.

    Ранее в микрорайоне Онтустик на улице Камысты дорога провалилась из-за аварии на канализационном коллекторе, построенном в 1968 году.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Шымкент Ремонт дорог
    Татьяна Корякина
