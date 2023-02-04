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Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы

4 Февраля 2023, 04:15
Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника управления административной полиции ДП Алматы Болатбек Баятанов сообщил, что в городе из 10 327 заявок на легализацию авто одобрение получили 1649, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Болатбек Баятанов назвал основные причины отказа в легализации.

«Многие транспортные средства в других государствах не прошли таможенную очистку. Многие автомобили были ввезены в Казахстан в качестве конструкторов: они были разобраны по запчастям и ввезены в страну как запчасти. Потом эти запчасти собирали в транспорт, прикрепляли к нему госномера от других автомашин и пользовались этими документами», - пояснил полицейский на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По словам спикера, ежедневно при сверке агрегатных данных транспортных средств выявляются в среднем 5-6 авто, которые не соответствуют данным по техпаспорту.

«Есть данные, где номера перебиты: устанавливают, вырезают VIN-коды с других транспортных средств и переставляют», - добавил замначальника управления административной полиции.

Он напомнил, что подать заявку на легализацию можно через СпецЦОН и через портал электронного правительства. Основные условия легализации: к транспортным средствам применяется ставка за их первичную госрегистрацию в размере 200 000 тенге. Легализовать авто можно в короткие сроки. Срок рассмотрения обращения и принятия решения всего два дня, очередей в СпецЦОНах Алматы, по словам Болатбека Баятанова, нет.

Проведение разовой легализации авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших регистрацию, проводится по поручению Главы государства. Началась легализация 23 января во всех Специализированных ЦОНах страны.

Ранее в МВД РК сообщили, что автомобили-конструкторы легализоваться не будут.

Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

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