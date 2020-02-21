Водители подрались на АЗС в Алматы: полиция проверит мужчину с ножом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в Ауэзовском районе на одной из автозаправочных станций произошла драка между водителями. Они не поделили заправку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео потасовки двух водителей появилось в соцсетях. У одного из них в руках был предмет, похожий на нож.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что на 102 сигналов не поступало и никто в полицию не обращался.
«Запись появилась в социальных сетях. Были организованы проверочные мероприятия. Оказалось, что два водителя на АЗС по конфликтовали из-за того, что не могли очередность поделить. Дали пояснения. От претензий друг к другу отказались, телесных повреждений не получили. Будет дана правовая оценка действиям мужчины, у которого был нож. В этой части будут отдельные проверочные мероприятия организованы», - сообщила официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек.
- Он использует вас - Генпрокуратура казахстанцам об Аблязове
- Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов Мухтара Аблязова
- На каких улицах Алматы водители часто выезжают на спецполосы
- Четыре года незаконно получал пенсию житель СКО
- Академик Галым Мутанов получил международную премию в Индии
- Раненая косуля в Нур-Султане осталась под наблюдением ветеринаров
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана