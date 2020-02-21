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Водители подрались на АЗС в Алматы: полиция проверит мужчину с ножом

21 Февраля 2020 12:46
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Водители подрались на АЗС в Алматы: полиция проверит мужчину с ножом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в Ауэзовском районе на одной из автозаправочных станций произошла драка между водителями. Они не поделили заправку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео потасовки двух водителей появилось в соцсетях. У одного из них в руках был предмет, похожий на нож.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что на 102 сигналов не поступало и никто в полицию не обращался.

«Запись появилась в социальных сетях. Были организованы проверочные мероприятия. Оказалось, что два водителя на АЗС по конфликтовали из-за того, что не могли очередность поделить. Дали пояснения. От претензий друг к другу отказались, телесных повреждений не получили. Будет дана правовая оценка действиям мужчины, у которого был нож. В этой части будут отдельные проверочные мероприятия организованы», - сообщила официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек.


Фото из социальных сетей
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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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