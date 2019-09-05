Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Водители пассажирских автобусов устроили гонку в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Сентября 2019, 15:34
Водители пассажирских автобусов устроили гонку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Езда двух водителей пассажирских автобусов на высокой скорости засняли очевидцы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео было опубликовано в группе в Instagram. Голос за кадром мужчины, следовавшего за автобусами на своем авто, комментирует, что гонка была в 5:47 утра на 70 разъезде. Судя по кадрам, автобусы по трассе ехали со скоростью более 100 км в час.

В полиции в свою очередь сообщили, что такой стиль езды недопустим, особенно для общественного транспорта в условиях крупного мегаполиса.

«Видео передано в распоряжение сотрудников местной полицейской службы ДП города Алматы, которые установят водителей и примут к ним меры в соответствии с законодательством», - сообщили в Департаменте полиции города.


Алматы   Происшествия   Транспорт   Силовые структуры  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды