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Водители пассажирских автобусов самовольно сошли с маршрута в Алматы

20 Ноября 2019 21:46
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Водители пассажирских автобусов самовольно сошли с маршрута в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водители пассажирских автобусов самовольно сошли с маршрута в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео, где несколько водителей 124-го маршрута самовольно временно сошли с маршрута, появилось в соцсетях . Они потребовали поднять им зарплаты.

В « Алматы электротранс « (АЭТ) сообщили, что случай произошел сегодня, 20 ноября, во второй половине дня.

«Причиной таких действий стало якобы несправедливо начисленная оплата труда. Со стороны администрации компании им были даны разъяснения и показаны все расчеты. Убедившись в верности расчета, водители выехали на маршрут. Ранее в отношении данных водителей был составлен акт недостачи топлива порядком 6 тонн. Запись видео с недостоверными данными мы расцениваем как попытку уйти от ответственности», - сообщили в АЭТ.

В ведомстве добавили, что водители в месяц получают по часовому тарифу около 300 тысяч тенге в среднем, при графике 2 дня работы, 2 дня отдыха. К этому имеется стимулирующая надбавка.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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