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вчера 11:26
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Водители пассажирских автобусов самовольно сошли с маршрута в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водители пассажирских автобусов самовольно сошли с маршрута в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео, где несколько водителей 124-го маршрута самовольно временно сошли с маршрута, появилось в соцсетях . Они потребовали поднять им зарплаты.
В « Алматы электротранс « (АЭТ) сообщили, что случай произошел сегодня, 20 ноября, во второй половине дня.
«Причиной таких действий стало якобы несправедливо начисленная оплата труда. Со стороны администрации компании им были даны разъяснения и показаны все расчеты. Убедившись в верности расчета, водители выехали на маршрут. Ранее в отношении данных водителей был составлен акт недостачи топлива порядком 6 тонн. Запись видео с недостоверными данными мы расцениваем как попытку уйти от ответственности», - сообщили в АЭТ.
В ведомстве добавили, что водители в месяц получают по часовому тарифу около 300 тысяч тенге в среднем, при графике 2 дня работы, 2 дня отдыха. К этому имеется стимулирующая надбавка.
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