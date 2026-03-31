    00:43, 31 Март 2026 | GMT +5

    Водители автобусов вышли на протесты в Париже

    В Париже прошла акция протеста водителей грузовиков и автобусов. Они требовали от властей большей поддержки в период кризиса, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    кадр из видео

    Издание отмечает, что транспортный сектор во Франции испытывает трудности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    К протестам призвала Европейская организация автомобильного транспорта. По кольцевой дороге с низкой скоростью (Операция «улитка») курсировали порядка двухсот автобусов, что значительно нарушило дорожное движение.

    — Участники акции возмущены ростом цен на топливо и требуют от властей большей поддержки. На этой неделе запланированы и другие акции, в частности, в провинциях Луара, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Окситания и Новая-Аквитания, — говорится в публикации.

    Ранее сообщалось о том, что итальянские журналисты, в том числе репортеры ведущего национального информационного агентства ANSA, провели забастовку.

    Диана Калманбаева
    Сейчас читают