Водители автобусов вышли на протесты в Париже

Издание отмечает, что транспортный сектор во Франции испытывает трудности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

К протестам призвала Европейская организация автомобильного транспорта. По кольцевой дороге с низкой скоростью (Операция «улитка») курсировали порядка двухсот автобусов, что значительно нарушило дорожное движение.

— Участники акции возмущены ростом цен на топливо и требуют от властей большей поддержки. На этой неделе запланированы и другие акции, в частности, в провинциях Луара, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Окситания и Новая-Аквитания, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что итальянские журналисты, в том числе репортеры ведущего национального информационного агентства ANSA, провели забастовку.