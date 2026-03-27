РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:55, 27 Март 2026 | GMT +5

    Итальянские журналисты вышли на общенациональную забастовку

    Итальянские журналисты, в том числе репортеры ведущего национального информационного агентства ANSA, проводят забастовку в пятницу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform., передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    Фото: Yeni Şafak

    Репортеры выступают против отказа продлить их коллективный договор после того, как переговоры с руководителями национальных СМИ провалились.

    Коллективный договор истек в 2016 году, и с тех пор зарплаты итальянских журналистов заморожены. Профсоюз журналистов FNSI заявил, что, помимо прочего, издатели хотят ввести двухуровневую систему, в которой вновь принятые на работу журналисты будут иметь меньше прав, например, без дополнительной оплаты за работу в воскресенье в обмен на продление контракта.

    Как заявила секретарь FNSI Алессандра Костанте, журналисты Италии не проводили протестов уже 20 лет.

    — Мы хотим сохранить права, которые издатели хотят у нас отнять, и защитить зарплаты, которые потеряли 20% своей покупательной способности из-за инфляции. Мы бастуем за всю отрасль, чтобы сохранить рабочие места для журналистов и внештатных корреспондентов. Мы сталкиваемся с серьезными технологическими проблемами, — рассказывает представитель профсоюзов.

    Профсоюзы отметили, что местные издатели предложили незначительное повышение зарплаты и потребовали дальнейшего сокращения окладов новых сотрудников, тем самым неприемлемо углубляя разрыв между поколениями в редакциях.

    В ответ репортеры считают, что «по-настоящему свободная и плюралистическая информация, контролируемая демократическим путем», требует авторитетных и независимых журналистов, которых нельзя шантажировать финансовыми средствами.

    Они призывают к заключению нового контракта, который защищает права и объединяет информацию с новыми цифровыми профессиями, регулирует использование искусственного интеллекта и обеспечивает справедливую оплату за контент, публикуемый в интернете.

    По их мнению, издатели получают миллионы долларов от государства, но мало инвестируют в свои компании или в укрепление профессиональной информационной безопасности.

    О масштабной трехдневной забастовке в Бельгии, читайте здесь.

    Теги:
    Италия Протесты в мире Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают