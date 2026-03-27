Итальянские журналисты вышли на общенациональную забастовку

Репортеры выступают против отказа продлить их коллективный договор после того, как переговоры с руководителями национальных СМИ провалились.

Коллективный договор истек в 2016 году, и с тех пор зарплаты итальянских журналистов заморожены. Профсоюз журналистов FNSI заявил, что, помимо прочего, издатели хотят ввести двухуровневую систему, в которой вновь принятые на работу журналисты будут иметь меньше прав, например, без дополнительной оплаты за работу в воскресенье в обмен на продление контракта.

Как заявила секретарь FNSI Алессандра Костанте, журналисты Италии не проводили протестов уже 20 лет.

— Мы хотим сохранить права, которые издатели хотят у нас отнять, и защитить зарплаты, которые потеряли 20% своей покупательной способности из-за инфляции. Мы бастуем за всю отрасль, чтобы сохранить рабочие места для журналистов и внештатных корреспондентов. Мы сталкиваемся с серьезными технологическими проблемами, — рассказывает представитель профсоюзов.

Профсоюзы отметили, что местные издатели предложили незначительное повышение зарплаты и потребовали дальнейшего сокращения окладов новых сотрудников, тем самым неприемлемо углубляя разрыв между поколениями в редакциях.

В ответ репортеры считают, что «по-настоящему свободная и плюралистическая информация, контролируемая демократическим путем», требует авторитетных и независимых журналистов, которых нельзя шантажировать финансовыми средствами.

Они призывают к заключению нового контракта, который защищает права и объединяет информацию с новыми цифровыми профессиями, регулирует использование искусственного интеллекта и обеспечивает справедливую оплату за контент, публикуемый в интернете.

По их мнению, издатели получают миллионы долларов от государства, но мало инвестируют в свои компании или в укрепление профессиональной информационной безопасности.

