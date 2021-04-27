Водители автобусов бастовали в Талдыкоргане: в акимате дали пояснения

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане водители общественного транспорта не вышли на работу в знак протеста и требовали выплатить им заработную плату за четыре месяца. В акимате дали пояснения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места забастовки появилось в Instagram .

«Талдыкорган, сегодня у нас остановились автобусы по причине того, что очень много недовольных водителей. Они требуют выдать им зарплату. Многие из вас сегодня не смогли уехать на автобусе», - говорит мужчина за кадром.

По словам самих водителей, они не могут получить свои зарплаты уже четыре месяца.

«У всех есть кредиты, дети. Ни пенсионной, ни страховки нет. Мы требуем свою зарплату», - говорят водители.

В пресс-службе акимата города Талдыкорган сообщили, что 27 апреля водители автобусов предприятия ТОО «Ак Нар А» и ТОО «Жан-Ел» не вышли на работу в знак протеста: они требуют выплатить им заработную плату за 4 месяца с начала текущего года. Это не первый случай, когда в городе из-за внутренних проблем предприятия горожане сталкиваются с отсутствием автобусов в городе.

«Всего не вышедших на линию количества автобусов по 11 маршрутам составило 71 единиц. Задолженность двух предприятий перед водителями образовалась по непонятным акимату города Талдыкоргана причинам, так как в целях финподдержки предприятия акиматом ежеквартально, своевременно осуществляется оплата за услуги транспорта по перевозкам многодетных матерей на общественном пассажирском транспорте. Таким образом оплата за провоз многодетных за 2 квартала осуществлена в полном объеме», - ответили в акимате.

Сообщается, что проведено совещание с участием представителей управления инспекции труда по Алматинской области, прокуратуры города Талдыкорган и руководством предприятия ТОО «Ак Нар А», ТОО «Жан Ел» (Тлеубаев Б.А), по итогам которого принято решение о проведении проверки деятельности предприятий.