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Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы

5 Ноября 2022, 12:35
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
5 Ноября 2022, 12:35

Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы прокомментировали видео драки двух мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, драка произошла между водителями легковушки и автобуса. По данному факту отдел полиции при УП Ауэзовского района проводит досудебное расследование.

«Уголовное дело зарегистрировано по статье 107 части 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза и проведены соответствующие следственные действия. По результатам комплекса мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.


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