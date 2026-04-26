Водителей самосвалов арестовали в Астане за неповиновение инспекторам

12 апреля 2026 года на объездной дороге Астаны водители двух грузовых самосвалов марки Shacman отказались проходить весовой контроль и по указанию представителя ТОО «АРЕ» умышленно выгрузили грунт на проезжую часть, оказав активное сопротивление законным требованиям сотрудников инспекции и полиции. Все участники инцидента привлечены к административной ответственности в том числе за перегруз.

14 апреля 2026 года при аналогичных мероприятиях водители трех самосвалов Shacman не подчинились требованиям инспекторов транспортного контроля. В результате действенных мер сотрудников полиции, транспортные средства были остановлены и направлены на процедуру взвешивания. Проверка показала превышение допустимых весовых параметров за что наложен административный штраф.

По решению суда 7 правонарушителей арестованы на 15-18 суток, наложены штрафы за перегруз, транспортные средства водворены на коммунальную штрафную стоянку.

Контрольные мероприятия по предотвращению движения тяжеловесных транспортных средств с нарушением установленных норм продолжаются.

Министерство транспорта призывает владельцев грузовых самосвалов не нарушать требования весовых норм установленных в Республике Казахстан.