Водителей мопедов начнут штрафовать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о внесении поправок в законодательство по включению мопедов, имеющих объем двигателя более 50 кубических сантиметров, в перечень видов транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с отсутствием законодательных норм, устанавливающих возрастные ограничения, данным видом транспорта, наравне с взрослым населением, пользуются и дети, которые более подвержены риску. Нередко передвижение на данных видах транспортных средств осуществляется по пешеходным тротуарам и дорогам, что негативным образом влияет на аварийность», – сказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев в ходе встречи с руководителями курьерских служб, оказывающих услуги быстрой доставки.

По его данным, в Алматы с начала года произошло 199 ДТП с участием мопедов. 198 человек травмированы, еще один – погиб.

В ходе встречи было озвучено мнение об ужесточении работы по искоренению грубых нарушений правил дорожного движения, которые допускают водители мопедов. Предложено подключить представителей курьерских компаний в проведении локальных отработок по выявлению нарушений ПДД со стороны их курьеров.

«Сейчас мы предлагаем в рамках пилотного проекта интегрировать единый информационный фонд, с присвоением нумерации для каждой курьерской компании, для их дальнейшей регистрации в базе данных работодателя, со сведениями о курьере и его условиями передвижения, то есть в системе «Сергек» есть новая техническая возможность фиксации нарушений, допущенных водителями мобильного транспорта. В то же время представителям служб доставки необходимо каждому сотруднику присвоить нумерацию и нанести ее со светоотражательным элементом на контейнеры, с целью выявления нарушителей и контроля за ними», – подытожил Узабаев.

В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли.