Водителей авто с российскими номерами оштрафовали на более чем 21 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года зафиксировано 59 364 нарушения, допущенных водителями автомашин из Российской Федерации. Сумма штрафа составила более 21,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Справедливости ради следует отметить, что водительская дисциплина этой категории участников дорожного движения оставляет желать лучшего. Ошибочно полагая, что госномера иностранных государств не распознаются автоматизированными информационными системами «Безопасность дорожного движения» и «Сергек», их водители повсеместно нарушают ПДД: превышают скоростной режим, пересекают перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметок и др. А ведь такое бескультурье зачастую приводит к происшествиям и трагическими последствиями. Официально заявляем, что попытки уйти от ответственности, прибегая к разным уловкам, не увенчаются успехом и будут тщетными. Закон – един для всех. Правила дорожного движения подлежат неукоснительному соблюдению», – констатировал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

С начала года с участием автомашин, имеющих иностранную регистрацию, на дорогах Алматы произошло свыше 50 серьезных дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, еще 59 травмированы.

«Напомню, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Наурызбайском районе. Водитель автомашины ВАЗ, зарегистрированная в РФ, 20-летний гражданин О., следуя по улице Карьерная в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом. В результате данной аварии водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Еще одно ДТП с серьезными последствиями имело место в Бостандыкском районе. Водитель автомашины Infiniti, имеющей российский учет, следуя по проспекту Аль-Фараби не справился с рулевым и допустил наезд на препятствие. Вследствие данного ДТП молодая женщина – пассажир получила тяжёлые увечья. Водитель привлечен к уголовной ответственности», – резюмировал Алмасбеков.

Отметим, в полиции Алматы работает телефон горячей линии для владельцев иностранных автомашин.

Ранее в МВД ответили , будут ли останавливать авто с российскими номерами.