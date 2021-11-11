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Водителей авто с российскими номерами оштрафовали на более чем 21 млн тенге в Алматы

11 Ноября 2021 18:36
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Водителей авто с российскими номерами оштрафовали на более чем 21 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года зафиксировано 59 364 нарушения, допущенных водителями автомашин из Российской Федерации. Сумма штрафа составила более 21,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Справедливости ради следует отметить, что водительская дисциплина этой категории участников дорожного движения оставляет желать лучшего. Ошибочно полагая, что госномера иностранных государств не распознаются автоматизированными информационными системами «Безопасность дорожного движения» и «Сергек», их водители повсеместно нарушают ПДД: превышают скоростной режим, пересекают перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметок и др. А ведь такое бескультурье зачастую приводит к происшествиям и трагическими последствиями. Официально заявляем, что попытки уйти от ответственности, прибегая к разным уловкам, не увенчаются успехом и будут тщетными. Закон – един для всех. Правила дорожного движения подлежат неукоснительному соблюдению», – констатировал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

С начала года с участием автомашин, имеющих иностранную регистрацию, на дорогах Алматы произошло свыше 50 серьезных дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, еще 59 травмированы.

«Напомню, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Наурызбайском районе. Водитель автомашины ВАЗ, зарегистрированная в РФ, 20-летний гражданин О., следуя по улице Карьерная в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом. В результате данной аварии водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Еще одно ДТП с серьезными последствиями имело место в Бостандыкском районе. Водитель автомашины Infiniti, имеющей российский учет, следуя по проспекту Аль-Фараби не справился с рулевым и допустил наезд на препятствие. Вследствие данного ДТП молодая женщина – пассажир получила тяжёлые увечья. Водитель привлечен к уголовной ответственности», – резюмировал Алмасбеков.

Отметим, в полиции Алматы работает телефон горячей линии для владельцев иностранных автомашин.

Ранее в МВД ответили , будут ли останавливать авто с российскими номерами.


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#Алматы   #Транспорт   #Россия   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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