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    17:15, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Водитель заехал на бордюр и сбил человека в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель иномарки заехал на пешеходную дорожку и сбил девушку. Она госпитализирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео ДТП появилось в сети.

    «Сейфуллина - Жибек жолы сегодня (6 сентября). Субару заехал на бордюр и сбил девушку», - говорится в посте.

    В департаменте полиции города сообщили, что авария произошла 6 сентября около 12:50 часов.

    «Водитель гр.П., 1988 года рождения, будучи в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем марки «Субару», следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на пешехода гражданку Т., 1991 года рождения, которая в результате полученных травм госпитализирована в 4 ГКБ. Факт ДТП расследуют сотрудники УП Алмалинского района», - уточнили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.



    Теги:
    ДТП Видео Алматы Правоохранительные органы
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