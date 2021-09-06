Водитель заехал на бордюр и сбил человека в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель иномарки заехал на пешеходную дорожку и сбил девушку. Она госпитализирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео ДТП появилось в сети.

«Сейфуллина - Жибек жолы сегодня (6 сентября). Субару заехал на бордюр и сбил девушку», - говорится в посте.

В департаменте полиции города сообщили, что авария произошла 6 сентября около 12:50 часов.

«Водитель гр.П., 1988 года рождения, будучи в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем марки «Субару», следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на пешехода гражданку Т., 1991 года рождения, которая в результате полученных травм госпитализирована в 4 ГКБ. Факт ДТП расследуют сотрудники УП Алмалинского района», - уточнили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.



