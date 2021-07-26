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Водитель врезался в столб светофора и погиб в Алматы

26 Июля 2021 10:51
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Водитель врезался в столб светофора и погиб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 22-летний водитель не справился с управлением и врезался в столб светофора. Он погиб на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента полиции города, ДТП произошло 25 июля около 07:44 часов на пересечении улиц Саина - Шаляпина.

«Водитель А. 1999 года рождения, управляя автомобилем марки «Toyota Corolla», следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и на пересечении с улицей Шаляпина около дома 24 микрорайона 9, допустил наезд на препятствие (столб светофора, прим.ред.). В результате ДТП, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Алматы по ст.345 ч.3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается», - информировал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.



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#Алматы   #ДТП   #Происшествия   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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