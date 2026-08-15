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    Водитель внедорожника уснул за рулем на трассе Астана — Щучинск

    Водитель Toyota Land Cruiser Prado уснул за рулем и совершил наезд на элементы дорожной инфраструктуры на трассе Астана — Щучинск. В результате ДТП никто не пострадал, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Водитель внедорожника уснул за рулем на трассе Астана — Щучинск
    Кадр из видео

    ДТП произошло сегодня, 15 августа, в 08:43 при подъезде к пункту взимания платы «Астана» на автодороге Астана — Щучинск.

    По предварительной информации, водитель уснул за рулем, после чего автомобиль потерял управление и совершил наезд на элементы дорожной инфраструктуры между третьей и четвертой полосами движения.

    Водитель находился в автомобиле один и от медицинской помощи отказался.

    Из-за ДТП движение по третьей и четвертой полосам было временно приостановлено. После устранения последствий происшествия в 11:34 движение полностью восстановили.

    Предварительно в результате столкновения повреждены дорожный знак, разделительный дорожный буфер и бетонный блок.

    В КазАвтоЖол призывают водителей при появлении сонливости, тяжести в глазах или снижении концентрации не пытаться продолжать движение, а остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

    Ранее в ДТП на трассе Шымкент — Бадам погибли три человека из одной семьи.

    ДТП Регионы Трассы Акмолинская область
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор