Водитель внедорожника уснул за рулем на трассе Астана — Щучинск

Водитель Toyota Land Cruiser Prado уснул за рулем и совершил наезд на элементы дорожной инфраструктуры на трассе Астана — Щучинск. В результате ДТП никто не пострадал, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

ДТП произошло сегодня, 15 августа, в 08:43 при подъезде к пункту взимания платы «Астана» на автодороге Астана — Щучинск.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем, после чего автомобиль потерял управление и совершил наезд на элементы дорожной инфраструктуры между третьей и четвертой полосами движения.

Водитель находился в автомобиле один и от медицинской помощи отказался.

Из-за ДТП движение по третьей и четвертой полосам было временно приостановлено. После устранения последствий происшествия в 11:34 движение полностью восстановили.

Предварительно в результате столкновения повреждены дорожный знак, разделительный дорожный буфер и бетонный блок.

В КазАвтоЖол призывают водителей при появлении сонливости, тяжести в глазах или снижении концентрации не пытаться продолжать движение, а остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Ранее в ДТП на трассе Шымкент — Бадам погибли три человека из одной семьи.