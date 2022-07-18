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Водитель внедорожника умышленно наехал на лошадь в Алматинской области
18 Июля 2022 17:13

Водитель внедорожника умышленно наехал на лошадь в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, на котором водитель внедорожника жестоко наезжает на лежащую лошадь в селе Алматинской области. Мужчину задержали, но позже отпустили домой под обязательство о явке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор видео пишет, что инцидент произошел в селе Междуреченское Алматинской области.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на своей автомашине «Toyota Land Cruiser» совершил наезд на его лошадь.

Правонарушитель задержан и доставлен в районную полицию. В своих показаниях он пояснил, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (жестокое обращение с животным), которое относится к уголовному проступку. В рамках трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию с прокуратурой, в отношении задержанного избрана мера «обязательство о явке». Уголовное дело взято на особый контроль руководства областной полиции», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.




Кадр из видео

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Автор:
Корреспондент
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