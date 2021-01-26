Водитель внедорожника пытался обмануть камеры «Сергек» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 35-летний водитель внедорожника «Nissan Patrol» пытался обмануть камеры «Сергек». С помощью специального оборудования он переворачивал передний госномер машины, чтобы нарушать ПДД и оставаться безнаказанным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев сообщил, что водитель при приближении к камерам видеофиксации, путем подачи сигнала на устройство пультом во время движения, прятал госномер.

«Разумеется, скрывая номер своего авто, водитель нарушал Правила дорожного движения, а значит, умышленно подвергал опасности участников дорожного движения. Тут не может быть никакого оправдания. Нарушитель с перекидным номером задержан и наказан в соответствии с административным законодательством. Он лишен права вождения сроком на один год, ему еще предстоит оплатить штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге)», – рассказал Ж. Мураталиев.

По его словам, в прошлом году за аналогичное правонарушение к административной ответственности были привлечены 3192 водителя. Установка и передвижение с подложными номерами, с различными установками для скрытия ГРНЗ является злостным нарушением ПДД.

«Стоит также предупредить всех водителей, что все установленные камеры в черте города работают исправно и фиксируют различные нарушения. Важно всегда помнить, что дорога не прощает ошибок», – заверил Жандос Мураталиев.