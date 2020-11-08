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Водитель устроил массовое ДТП и скрылся в Алматы: его задержали

8 Ноября 2020 14:04
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Водитель устроил массовое ДТП и скрылся в Алматы: его задержали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью пьяный водитель в Алматы устроил массовое ДТП и скрылся с места происшествия. На спущенном колесе автомобиля он ездил по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео, где водитель на скорости ездит по ночному городу на спущенном колесе, появилось в соцсетях. Из-за спущенного колеса металлический обод ударился об асфальт и выбивал искры. У машины также отваливался задний бампер.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Рыскулова.

«Водитель автомашины марки «Toyota», двигаясь по проспекту Рыскулова на спущенном колесе (практически на дисках), допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Вследствие ДТП никто не пострадал. Беглец был задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сразу же был отстранен от управления транспортным средством», - резюмировал начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

В настоящее время указанный факт расследуется Управлением полиции Алатауского района. Авто водворено на специализированную штрафную стоянку.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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