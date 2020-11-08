Водитель устроил массовое ДТП и скрылся в Алматы: его задержали
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью пьяный водитель в Алматы устроил массовое ДТП и скрылся с места происшествия. На спущенном колесе автомобиля он ездил по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео, где водитель на скорости ездит по ночному городу на спущенном колесе, появилось в соцсетях. Из-за спущенного колеса металлический обод ударился об асфальт и выбивал искры. У машины также отваливался задний бампер.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Рыскулова.
«Водитель автомашины марки «Toyota», двигаясь по проспекту Рыскулова на спущенном колесе (практически на дисках), допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Вследствие ДТП никто не пострадал. Беглец был задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сразу же был отстранен от управления транспортным средством», - резюмировал начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.
В настоящее время указанный факт расследуется Управлением полиции Алатауского района. Авто водворено на специализированную штрафную стоянку.
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