Водитель устроил драку после массового ДТП в Алматы
Видео драки появилось в сети Instagram.
«ДТП в ущелье Алмарасан. Водитель авто марки «Mercedes» в алкогольном опьянении, протаранил стоящие у обочины две машины марки «BMW» и «Mercedes». Водитель кидался на всех», - говорится в посте.
В пресс-службе департамента полиции уточнили, что ДТП произошло 5 июля около 17:00 часов.
«Гражданин А. нарушил требования раздела 2.4.2 ПДД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Mercedes» и, следуя по улице Казачка в северном направлении, допустил столкновение с автомобилем марки «Mercedes», далее допустил столкновение с автомобилем марки «BMW». В результате данного ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет. Материал принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района и далее будет направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы», - рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
Фото-скрин взято из социальных источников /kris_p_kz