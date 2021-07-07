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    11:45, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Водитель устроил драку после массового ДТП в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель устроил драку после массового ДТП в Алматы. В департаменте полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео драки появилось в сети Instagram.

    «ДТП в ущелье Алмарасан. Водитель авто марки «Mercedes» в алкогольном опьянении, протаранил стоящие у обочины две машины марки «BMW» и «Mercedes». Водитель кидался на всех», - говорится в посте.

    В пресс-службе департамента полиции уточнили, что ДТП произошло 5 июля около 17:00 часов.

    «Гражданин А. нарушил требования раздела 2.4.2 ПДД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Mercedes» и, следуя по улице Казачка в северном направлении, допустил столкновение с автомобилем марки «Mercedes», далее допустил столкновение с автомобилем марки «BMW». В результате данного ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет. Материал принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района и далее будет направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы», - рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.



    Фото-скрин взято из социальных источников /kris_p_kz


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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