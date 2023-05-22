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Водитель сбил ребенка во дворе ЖК и врезался в детскую площадку в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Мая 2023, 12:38
Водитель сбил ребенка во дворе ЖК и врезался в детскую площадку в Алматы Кадр из видео/instagram.com/shock.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, во дворе жилого комплекса Alma City, водитель Daewoo Nexia сбил ребенка и снес детскую площадку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео происшествия появилось в соцсетях. В департаменте полиции Алматы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие имело место 20 мая около 18:30 в микрорайоне Alma City.

«Водитель автомашин марки «Daewoo», двигаясь по внутридворовой территории в западном направлении, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Факт ДТП расследуется сотрудниками управления полиции Наурызбайского района», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее в жилом комплексе Alma City в одном из домов дверь подъезда упала на ребенка и придавила его.


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