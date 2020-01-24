Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На пульт «102» дежурной части Сарыагашского РОП из отделения скорой помощи поступило сообщение о том, что в поселке Курама Сарыагашского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.
На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Сарыагашского РОП.
При проверке установлено, что по трассе Тонкерыс-Бостандык, на пересечении улиц Аблайхана и Жами поселка, водитель автомашины «ВАЗ» совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Факт зарегистрировали в Сарыагашском РОП по двум статьям УК РК 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».
Для задержания водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, сотрудники районного отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Полицейские Сарыагашского РОП в течение получаса задержали скрывшегося водителя по месту жительства. Подозреваемого водворили в ИВС. Проводится досудебное расследование
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