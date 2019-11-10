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Водитель сбил двух пешеходов в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель автомобиля насмерть сбил двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ДТП произошло на проспекте Райымбека.
По факту наезда начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч 4 УК РК. (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Производство осуществляет Следственное Управление ДП города.
Как сообщили, в отделе розыска Управления Местной полицейской службы ДП города Алматы, личность водителя, который скрылся с места наезда на двух пешеходов, имевшего место минувшей ночью на проспекте Райымбека, была установлена в первые часы оперативно-розыскных мероприятий. Также сразу же была установлена марка автомашины, на которой сбили людей.
«В настоящее время 28-летний водитель задержан, он даёт показания в полиции и далее будет водворен в изолятор временного содержания. Автомашина обнаружена в посёлке Отеген батыра, Алматинской области. Она приобщена к материалам уголовного дела», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
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