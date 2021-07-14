Водитель сбил двух девушек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель легковушки сбил двух девушек на тротуаре в Алматы. Полиция выясняет обстоятельства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео и фото с места аварии появилось в Сети . Там говорится, что ДТП произошло 1 июня приблизительно в 18:15 часов.

«Сбили мою жену и ее коллегу по улице Ходжанова рядом с ЖК «Алтын Орда». Девушки направлялись в северном направлении по улице Ходжанова. Шли по пешеходному тротуару. Автомашина Hyundai Accent белого цвета выехала из ЖК, сбила девушек, протащила через улицу и отбросила одну из них на несколько метров, вторую зажало между забором и машиной. За рулем была женщина, и рядом находились муж и двое детей на пассажирском месте», - написал автор поста.

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов ответил, что УП Бостандыкского района занимается проверкой обстоятельства.

«Ранее были назначены все необходимые экспертные исследования на предмет установления тяжести вреда здоровью, причинённого пострадавшим. Результаты указанных исследований в настоящее время не готовы. В этой связи и не принято по данному факту окончательное процессуальное решение. Ход расследования взят на контроль», - сообщил Рустам Абдрахманов.