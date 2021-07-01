Водитель при задержании пытался сжечь свою машину в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области задержали водителя, оказавшего сопротивление полицейским и попытавшегося сжечь автомашину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время патрулирования на обслуживаемом административном участке инспектор патрульной полиции МПС УП города Туркестана Ерназар Суюндик на одной из улиц остановил автомашину марки ВАЗ 2106, передвигавшуюся без государственных номерных знаков. Полицейский довел до нарушителя ПДД причину остановки и составил административный протокол по статье 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». После того, как водитель отказался передать ключи от автотранспорта, сотрудник полиции вызвал эвакуатор. Однако во время эвакуации автомобиля молодой человек оказал активное сопротивление и стал выражаться нецензурными словами, предъявляя необоснованные обвинения в адрес полицейского. После чего водитель, продолжая противоправные действия, попытался совершить поджог в салоне своей автомашины. Несмотря на предупреждение со стороны стража порядка о недопустимости совершения противозаконных действий, мужчина применил насилие в отношении представителя власти и сорвал погоны с полицейского. Все происходящее зафиксировал видеожетон сотрудника полиции.

В результате мужчину задержали и доставили в городское управление полиции. Как выяснилось, им оказался безработный местный житель.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 378 «Оскорбление представителя власти» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

