Водитель погрузчика подрался с полицейским в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение о том, что на берегу реки незаконно используют карьер и добывают гравий. Получив сообщение, в на место выехал инспектор административной полиции Байдибекского РОП, капитан полиции Серик Карабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Возле реки полицейский заметил погрузчик, который незаконно добывал гравий. Полицейский представился и предупредил правонарушителя, что указанные действия незаконны и потребовал остановиться. Однако водитель не подчинился требованиям представителя власти, оказал сопротивление и скрылся с места происшествия.

В ходе преследования сотрудник полиции остановил подозреваемого мужчину возле дома при попытке заехать во двор. Капитан полиции разъяснил противоправные действия, но водитель продолжал оказывать активное неповиновение. Предъявив необоснованные обвинения против представителя власти, мужчина стал оскорблять полицейского нецензурными словами, полез с кулаками. Все это было зафиксировано на видеожетон полицейского. Правонарушителя доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств. Подозреваемым оказался житель Байдибеского района.

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Собранные документы по факту незаконной перевозки и добычи гравия направлены в Департамент экологии для привлечения нарушителя к административной ответственности.