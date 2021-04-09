Водитель погиб в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в Instagram . «Трасса Алматы - Бишкек, уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны на дорогах», - говорится в посте.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 18 часов 8 апреля в Карасайском районе.

«Как установлено предварительно, водитель, управлявший автомобилем марки «Toyota Estima», двигаясь по трассе Алматы-Бишкек в западном направлении, на 22 километре столкнулся со стоящей грузовой машиной марки «ГАЗ 53». После чего от инерции удара грузовая автомашина въехала в кабину грузового автомобиля марки «Камаз-5320», стоящего так же без движения с северной стороны от вышеуказанной дороги. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 46-летний водитель «Toyota Estima». Также пострадала 44-летняя пассажирка легковушки, которая с различными переломами доставлена в ближайшую больницу города Каскелена», - уточнили в ДП.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, с назначением всех необходимых экспертиз. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.