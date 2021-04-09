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    14:29, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Водитель погиб в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в Instagram . «Трасса Алматы - Бишкек, уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны на дорогах», - говорится в посте.

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 18 часов 8 апреля в Карасайском районе.

    «Как установлено предварительно, водитель, управлявший автомобилем марки «Toyota Estima», двигаясь по трассе Алматы-Бишкек в западном направлении, на 22 километре столкнулся со стоящей грузовой машиной марки «ГАЗ 53». После чего от инерции удара грузовая автомашина въехала в кабину грузового автомобиля марки «Камаз-5320», стоящего так же без движения с северной стороны от вышеуказанной дороги. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 46-летний водитель «Toyota Estima». Также пострадала 44-летняя пассажирка легковушки, которая с различными переломами доставлена в ближайшую больницу города Каскелена», - уточнили в ДП.

    В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, с назначением всех необходимых экспертиз. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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