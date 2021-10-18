Водитель насмерть сбил женщину и пытался скрыться близ Алматы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области водитель сбил насмерть женщину, которая стояла на обочине дороги, и попытался скрыться с места ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 16 октября около 23:00 часов по трассе «Талгар-Алматы в п.Бесагаш».

«Установлено, что 51-летний водитель автомашины «Honda CR-V» допустил наезд на пешеходов, которые стояли на обочине дороги. В результате наезда 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Далее, скрываясь с места ДТП, водитель допустил столкновение с автомашиной «Toyota» и в припаркованный автотранспорт «Mercedes». Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в алкогольном опьянении», - уточнили в полиции области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.3 УК РК. Водитель автомашины водворен в ИВС Талгарского РУП.