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    21:14, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Водитель насмерть сбил мать с восьмилетним ребенком на трассе Алматы – Бишкек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель насмерть сбил мать с восьмилетним ребенком на пешеходном переходе на трассе Алматы – Бишкек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

    Трагедия произошла вечером 1 февраля. Сообщение о смертельном наезде поступило в дежурную часть Карасайского РУП.

    Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что 23-летний житель города Алматы, управляя автомашиной Toyota Camry, следуя по трассе недалеко от села Сауыншы допустил наезд на 52-летнюю мать с 8-летним ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм оба скончались.

    Водитель в соответствии со ст. 128 УПК РК водворен в ИВС. Автомашина помещена на спецстоянку. Проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.

    Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.




    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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