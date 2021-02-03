Водитель насмерть сбил мать с восьмилетним ребенком на трассе Алматы – Бишкек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель насмерть сбил мать с восьмилетним ребенком на пешеходном переходе на трассе Алматы – Бишкек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Трагедия произошла вечером 1 февраля. Сообщение о смертельном наезде поступило в дежурную часть Карасайского РУП.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что 23-летний житель города Алматы, управляя автомашиной Toyota Camry, следуя по трассе недалеко от села Сауыншы допустил наезд на 52-летнюю мать с 8-летним ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм оба скончались.

Водитель в соответствии со ст. 128 УПК РК водворен в ИВС. Автомашина помещена на спецстоянку. Проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.



