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Водитель насмерть сбил 18-летнего парня и скрылся в Талгаре

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Октября 2021, 13:17
Водитель насмерть сбил 18-летнего парня и скрылся в Талгаре

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в городе Талгар водитель насмерть сбил 18-летнего парня и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео ДТП появилось в сети.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 25 октября около 20:30 часов в городе Талгаре.

«Неустановленный следствием водитель, двигаясь в западном направлении по ул. Менделеева города Талгара допустил наезд на 18-летнего пешехода, который шел по кромке асфальта. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции Талгарского района по ст. 345 ч.3 и ст. 347 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места ДТП», - пояснили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств данного ДТП, а также оперативно-розыскные мероприятия для установления личности водителя и автомобиля.

Алматинская область   ДТП   МВД РК  
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